إعادة تشغيل عربة تابعة للسكك الحديدية توقفت منذ 2019

تمكن الفريق العامل بورشة صيانة معدات السكة الحديدية بسيدي فتح الله بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، من التوصل الأربعاء 14 فيفري 2024 إلى اعادة استغلال وتشغيل العربة الخاصة بصيانة الأسلاك الكهربائية (مراقبة وقيس) بالخط الحديدي المكهرب على الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة (تونس/الرياض) وضاحية الساحل (سوسة باب الجديد/المنستير/المهدية).

هذا وقد تعرضت هذه العربة إلى حادث اصطدام شاحنة ثقيلة بها أواخر سنة 2013 ليعود استغلالها موفى سنة 2015 ثم توقفت نهائيا عن العمل موفى سنة 2019.سيمكن انجاز تأهيل هذه العربة بالكامل من ضمان استمرارية تشغيلها واستغلالها على الخطين المذكورين علما وأن تكلفة اقتناء عربة جديدة تضاهي 7 مليون دينارا.

كلمات البحث :السكك الحديدية;عربة