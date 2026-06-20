إعادة فتح « الجامع المعمور بمنوبة » بعد ترميمه

أشرف أحمد البوهالي وزير الشؤون الدّينية يوم الجمعة 19 جوان 2026، على إعادة فتح « الجامع المعمور بمنوبة » بعد تهيئته وترميمه وكان مصحوبا بمحمود شعيب والي منوبة.

واطّلع الوزير على الحلّة الجديدة التي أصبح عليها الجامع وتوجّه بالشكر لكلّ من ساهم في تهيئته، مؤكدا على قيمة هذا المعلم الاعتبارية لدى متساكني الجهة الذين برهنوا عن حسّهم الوطني و حبّهم لجهتهم وحرصهم على صيانة بيوت الله .

وشارك الوزير روّاد الجامع الاستماع للخطبة وصلاة الجمعة، وتعرّض الإمام الخطيب إلى موضوع الهجرة النبويّة وأهم أبعادها ومن ذلك حسن التخطيط وحبّ الوطن والصحبة الطيّبة مشيرا إلى أهمية دور المرأة في هذه المناسبة الإسلامية العزيزة.

واستمع المصلّون إلى تلاوات خاشعة للذكر الحكيم قدّمها الأمام الخطيب حسن الشعبيني والإمام الخمس الشيخ يوسف الزواري.

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