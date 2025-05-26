إعادة فتح القنصلية العامة التونسية ببنغازي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن إعادة فتح القنصلية العامة للجمهورية التونسية ببنغازي، بداية من الأحد (25 ماي 2025)، وذلك في إطار حرص الدولة التونسية المتواصل على تقريب الخدمات من أبناء الجالية التونسية المقيمين بالخارج.

وستتولّى البعثة التونسية ببنغازي، وفق بلاغ أصدرته وزارة الخارجية، تقديم خدماتها للمواطنين التونسيين المقيمين في كلّ من بنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق وامساعد وجالو والبيضاء والمرج والعقورة وقمينس وأجدابيا والبريقة والكفرة.

كما ستعنى القنصلية العامة التونسية ببنغازي، باستقبال كافة مطالب المواطنين بالمحافظات مرجع نظرها الترابي، وإسداء مختلف الخدمات الإدارية والقنصلية، بما يُلبّي تطلعات ومشاغل الجالية التونسية المقيمة بشرق ليبيا، ويساهم في تخفيف عناء التنقل عن أبناء الجالية للحصول على الخدمات الإدارية والقنصلية.

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