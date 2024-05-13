إعادة فتح قسم الطبّ الباطني بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة بمنّوبة

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تدشين جناح باسم الرّاحل فتحي ناصف بمستشفى الرّازي أشرف وزير الصحّة علي المرابط صباح اليوم الجمعة 25 فيفري 2022، على تدشين جناح باسم الرّاحل ...

شخص يُكبِّرُ بساحة 14 جانفي: وزارة الداخلية تُوضح أكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الخميس 15 سبتمبر 2016، أن شخصا تولى صباحا إيقا ...

هيئة الوقاية من التعذيب تستنكر منع فريقها زيارة مواطن بمستشفى الرّازي أعلنت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب في بيان لها اليوم الاثنين، أن فريقا من أعضاء الهي ...

رفراف- بنزرت: مختل يعتدي على رئيس مركز الأمن بسكيّن أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، أنه إثر تقدّم شخص يوم 02 جانفي 2020 إلى ...