تولى وزير الصحّة علي المرابط اليوم الاثنين رفقة والي منّوبة محمد شيخ روحه إعادة فتح قسم الطبّ الباطني بمستشفى الرّازي للأمراض النفسيّة والعقليّة بمنّوبة.
وتمت وفق بلاغ وزارة الصحة، أشغال تهيئة قسم الطبّ الباطني المخصّص لإيواء المرضى النفسايين ومرضى الطب الباطني وتجديده وتجهيزه بأحدث المعدّات ليكون جاهزا لاستقبال المرضى وتقديم خدمات صحية ذات جودة.
وتبلغ طاقة استيعاب هذا القسم 25 سريرا.
وأبرز الوزير أهمية هذا الإنجاز الذّي ينضاف إلى جملة من الأقسام والوحدات المختصّة بمستشفى الرّازي التي من شأنها الرّفع من جودة الإحاطة والخدمات الصحّية به، مؤكّدا ضرورة اعتماد الرّقمنة والحوكمة وضمان الاستغلال الأفضل للموارد والإمكانيات المتوفّرة.
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