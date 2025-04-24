إعادة قطع نقدية أثرية إلى تونس

وقع اليوم الخميس 24 أفريل 2025، جلب 3852 قطعة نقدية تعود للفترة الرومانية والفترة القديمة المتأخرة مستخرجة بين سنوات 1990 و 1993 من حفريات البعثة الأمريكية ببئر كنيسية بموقع قرطاج الأثري تم تصديرها بصفة وقتية لتنظيفها وصيانتها ودراستها بالولايات المتحدة الأمريكية وقد تم تأمينها بالخزانة المصفّحة للمتحف الوطني بباردو.

وبهذا الصدد تقدم المعهد الوطني للتراث بالشكر للباحثة الأمريكية Susan T. Stevens بالجامعة الأمريكية Randolph College التي أمّنت وصول القطع وإلى مصالح الدّيوانة التونسية لتسهيل عملية دخول القطع للتراب التونسي.

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