إعداد مذكرة تفاهم في مجال الإسكان والتنمية الحضرية محور الاجتماع الوزاري العربي الصيني الأول بالجزائر

انعقد الاجتماع الوزاري العربي-الصيني الأول للإسكان والتنمية الحضرية على هامش فعاليات مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في دورته 41 المنعقد بالجزائر العاصمة مساء يوم 17 ديسمبر 2024 شاركت فيه وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري.

وقام الجانب الصيني بتقديم عرض مرئي حول المشاريع الكبرى المنجزة.

كما تمت مناقشة البنود المقترحة من الجانب الصيني والمتمثلة في الاتفاق على إعداد مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية الريفية وتبادل الخبرات بين الجانب العربي والجانب الصيني بمجال الإسكان والتنمية الحضرية والتجديد الحضري وبرامج بناء قدرات دورات تدريبية للفننين والمعنيين في مجال البناء المقاوم للزلازل المباني صديقة البيئة وتبادل الخبرات التكنولوجيا والمعلومات المتعلقة في مجال البناء السريع والمدن الذكية.

كما حضر الاجتماع سفير تونس بالجزائر رمضان الفايظ و المدير العام للإسكان نجيب السنوسي و المديرة العامة لوحدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي سندس كريم وتولى السفير علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية إلقاء كلمة تلتها كلمة محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كما تولى ني هونج وزير الإسكان والتنمية الحضرية الريفية بجمهورية الصين الشعبية إلقاء كلمة بالمناسبة.

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