إعفاء مدير سجن المرناقية من مهامه

قررت وزيرة العدل ليلى جفال، اليوم الثلاثاء، إعفاء مدير السجن المدني بالمرناقية من مهامه في انتظار اتخاذ جملة من القرارات بناء على تطور الأبحاث الجارية وذلك على خلفية فرار 5 عناصر ارهابية، حسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح المستشار رمزي الكوكي.

وأكد الكوكي أن وزيرة العدل آذنت للتفقدية العامة صلب الوزارة بفتح الأبحاث والتحقيق في حيثيات وتفاصيل عملية الفرار، مع إجراء الأبحاث الإدارية المعمقة لتحديد المسؤوليات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت اليوم عن فرار هؤلاء السجناء داعية إلى الإبلاغ الفوري عنهم.

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