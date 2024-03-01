إعلان انطلاق تنفيذ مشروع «آفاق» PERSPECTIVES التونسي السويسري

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب اليوم الجمعة 01 مارس 2024، بالعاصمة على إعلان انطلاق مشروع « آفاق » PERSPECTIVES بحضور جوزيف ريقليJosef Renggli سفير سويسرا بتونس وممثلين عن الجهات الفاعلة المؤسساتية والخاصة.

وتشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على تنفيذ مشروع « آفاق » بالشراكة مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون وكتابة الدولة السويسرية للهجرة في إطار التعاون التونسي السويسري من طرف منظمة سويسكنتاكت، ويهدف مشروع « آفاق » إلى تبادل الشبان المهنيين بين سويسرا وتونس من خلال تسهيل تمكين الشباب التونسي من فرص التدريب في سويسرا، إضافة إلى تمتيعهم ببرنامج تحضيري بتونس قبل المغادرة، والمتابعة طوال فترة التدريب في سويسرا، والمرافقة للاندماج في سوق العمل التونسي بمجرد عودتهم إلى تونس وتمكين الجالية التونسية بالخارج من الدعم الفني بما يساهم في بلورة المشاريع ذات القيمة المضافة والتأثير الاجتماعي والاقتصادي و الثقافي وتعزيز تبادل المهارات والتقنيات المعرفية بين سويسرا وتونس من خلال تبادل الشبان المهنيين.

وأكد وزير التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة على ضرورة توظيف إمكانات الهجرة الدائرية بما يساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في تونس، والعمل على مزيد تشجيع ودعم الجالية التونسية بالخارج للإضطلاع بدور إجتماعي وإقتصادي بالإعتماد على الشبكات المهنية المكتسبة في بلدان الإستقبال بهدف دعم فرص الشباب التونسي في اكتساب خبرات جديدة وتطوير مهاراتهم تنفيذا لكل اتفاقيات تبادل الشبان المهنيين.

وفي إطار اتفاق تبادل الشبان المهنيين بين سويسرا وتونس تمكّن ما يقارب عن 172 شابّة وشاب تونسي من الاستفادة من دورات تدريبية في سويسرا.

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