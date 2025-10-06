إقبال العزابي: لم نتلق أي دعوة لجلسة صلحية والإضراب العام في التعليم الأساسي ليوم 7 أكتوبر ما زال قائما

أكد الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الأساسي، إقبال العزابي، اليوم الاثنين، أن الجامعة لم تتلق أي دعوة من وزارة الإشراف أو من وزارة الشؤون الاجتماعية لعقد جلسة صلحية، مشيرة إلى أن الإضراب العام القطاعي المقرر ليوم غد الثلاثاء 7 أكتوبر ما يزال قائما.

وأوضح العزابي، أن مدرسي التعليم الأساسي متمسكون بحقهم النقابي في تنفيذ الإضراب إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة، بعد أن « أغلقت وزارة التربية كل سبل التفاوض لأكثر من ستة أشهر »، وفق تعبيره.

وأضاف أن تراتيب الإضراب ستكون في شكل حضور المعلمين بمؤسساتهم التربوية صباحا، قبل التوجه إلى مقرات الاتحاد الجهوي للشغل في مختلف الجهات.

وبيّن العزابي أن هذا التحرك سيعقبه انعقاد هيئة إدارية قطاعية للنظر في الخطوات التصعيدية القادمة التي قد تتخذها الجامعة العامة للتعليم الأساسي.

وتتمثل أبرز مطالب الجامعة، بحسب المصدر ذاته، في تحسين الوضعية المالية للمربين ومراجعة منظومة الترقيات والمنح، إلى جانب وضع برنامج واضح لإصلاح المنظومة التربوية التي تواجه « تحديات هيكلية وبيداغوجية متراكمة ».

كما تطالب الجامعة العامة للتعليم الأساسي، وفق ما جاء في لائحتها المهنية الصادرة في غرة أوت الماضي، بـإحداث منحة الجهد البيداغوجي وفتح حوار جدي ومسؤول مع سلطة الإشراف، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة مع الطرف الاجتماعي، إضافة إلى التعجيل بصرف المستحقات المالية للنواب وخريجي علوم التربية وتمكينهم من الترقيات المستوجبة.

