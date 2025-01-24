إقرار إدانة سنية الدهماني والحكم بسجنها عاما و 6 أشهر

قضت الدائرة الجناحية 17 لدى محكمة الاستئناف بتونس بإقرار إدانة المحامية والكرونيكوز سنية الدهماني مع النزول بالعقاب البدني من عامين اثنين إلى عام واحد وستّة أشهر سجنا وذلك من أجل تهم تتعلق باستعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لانتاج وترويج ونشر وإرسال واعداد اشاعات كاذبة.

وكانت سنية الدهماني أحيلت بحالة إيقاف على ذمّة القضية بخصوص تصريح إعلامي أدلت به بخصوص ملف المهاجرين الأفارقة بتونس.

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