إقرار الحكم الإبتدائي الصادر في حقّ برهان بسيس ومراد الزغيدي

قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس ، اليوم الثلاثاء ، بإقرار الحكم الإبتدائي الصادر في حق الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي والقاضي بسجنهما مدة ثلاثة أعوام وستة أشهر في « جريمة غسل الأموال وجرائم جبائية »، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكان الحكم الإبتدائي صدر عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 22 جانفي الماضي ، والذى أقر أيضا تسليط خطايا مالية ضدهما، ومصادرة الأموال الرّاجعة لهما ، ومصادرة الحصص الاجتماعية للشركات المساهمين فيها لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية. يشار الى أنه تم إيقاف برهان بسيس ومراد الزغيدي يوم 11 ماي 2024.

كلمات البحث :برهان بسيس;حكم;مراد الزغيدي