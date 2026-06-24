إقرار الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح والقاضي بسجنها 8 سنوات

أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس، الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح، رئيسة جمعية « منامتي »، والقاضي بسجنها مدة ثماني سنوات.

كما أقرت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين من حيث مبدأ الإدانة، مع تعديل نصه باعتبار جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، والحكم على كل واحد منهما بالسجن مدة عامين مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ.

وأوضح مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة أقرت الحكم الابتدائي من حيث مبدأ الإدانة في حق المتهم زياد الروين، مع تعديل نصه باعتبار جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، وسجنه من أجل الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة المستوجبة للعقاب الأشد مدة عامين، وتخطئته بخطية قدرها 34 ألفا و113 دينارا و500 مليم.

كما عدلت المحكمة نص الحكم في حق المتهم فارس قبلاوي باعتبار الجريمتين متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، وقضت بسجنه مدة عامين من أجل الجريمة الأولى باعتبارها الجريمة المستوجبة للعقاب الأشد، وتخطئته بخطية قدرها 23 ألفا و665 دينارا، مع إقرار الحكم فيما زاد على ذلك.

وأقرت المحكمة كذلك الحكم الابتدائي في حق بقية المتهمين، وحملت المصاريف القانونية على المحكوم عليهم، مع إسعاف كل من زياد الروين وأمينة بوكمشة وفارس قبلاوي وهيبة العباسي بتأجيل تنفيذ العقاب البدني المحكوم به على كل واحد منهم وتحذيرهم من مغبة العود خلال المدة القانونية.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت حضوريا بادانة كل من سعدية مصباح وزياد الروين وغفران بينوس وفارس قبلاوي وهيبة العباسي من أجل جناية غسل الأموال من قبل تنظيم وفاق باستغلال التسهيلات التي خولها النشاط الاجتماعي، والحكم على سعدية مصباح بالسجن مدة خمسة أعوام وخطية مالية قدرها 50 ألف دينار وعلى بقية المتهمين المذكورين بالسجن مدة عامين وخطية قدرها 20 ألف دينار لكل واحد منهم. كما قضت المحكمة الابتدائية بثبوت إدانة سعدية مصباح وزياد الروين وغفران بينوس وفارس قبلاوي وأمينة بوكمشة من أجل الإثراء غير المشروع، والحكم على سعدية مصباح بالسجن مدة ثلاثة أعوام وخطية قدرها 61 ألفا و719 دينارا، وعلى زياد الروين بالسجن مدة عام وخطية قدرها 34 ألفا و113 دينارا، وعلى غفران بينوس بالسجن مدة عام وخطية قدرها 10 آلاف و200 دينار، وعلى فارس قبلاوي بالسجن مدة عام وخطية قدرها 23 ألفا و665 دينارا، وعلى أمينة بوكمشة بالسجن مدة عام وخطية قدرها 12 ألفا و691 دينارا.

وقضت المحكمة ايضا بثبوت ادانة سعدية مصباح وفارس قبلاوي وزياد الروين وغفران بينوس وهيبة العباسي من أجل جريمة عدم مسك محاسبة، وتخطئة كل واحد منهم بمبلغ 10 الاف دينار، مع تحميل المصاريف القانونية على المحكوم عليهم.

كما قضت بعدم سماع الدعوى في حق هيبة العباسي وأمينة بوكمشة فيما زاد على ذلك، وعدم سماع الدعوى في حق إلهام كعواشي وسليم السوكني وربيع القرفي، واستصفاء المبالغ المالية المحجوزة لفائدة الدولة، وحرمان كل من سعدية مصباح وفارس قبلاوي وزياد الروين وغفران بينوس وأمينة بوكمشة من حق الانتخاب والترشح لمدة خمس سنوات.

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