إلغاء إضراب أعوان البريد التونسي

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بلاغ لها مساء اليوم الإثنين 24 فيفري 2025، الاتفاق على إلغاء الإضراب الذي كان مقرّرا تنفيذه من يوم 24 فيفري 2025 ابتداء من الساعة 18.00 وإلى غاية الساعة 18:00 من يوم 26 فيفري 2025.

وتم التوصل للاتفاق إثر انعقاد اللّجنة المركزية للتصالح، بإشراف وزير الشـؤون الاجتمـاعية عصام الأحمر، ابتداء من الساعة السابعة مساء اليوم بمقر الوزارة، والتي خصّصت للنظر في برقية التّنبيه بالإضراب الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص إضراب أعوان الديوان الوطني للبريد.

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