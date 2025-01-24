إلغاء إضراب أعوان شركة فسفاط قفصة

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ لها مساء الخميس، عن التوصل للإتفاق حول إلغاء إضراب أعوان شركة فسفاط قفصة، الذي كان من المقرّر تنفيذه أيام 27 و28 و29 جانفي 2025.

وذكرت الوزارة في بلاغها، أن اللّجنة المركزية للتصالح بإشراف وزير الشـؤون الاجتمـاعية عصام الأحمر انعقدت منذ ظهر اليوم الخميس وإلى ساعة متأخرة بمقر الوزارة، ، للنظر في البرقية الصادرة عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلّقة بإضراب أعوان شركة فسفاط قفصة، تمّ على إثرها الاتفاق على إلغاء الإضراب، على أن تعمل كافة الأطراف على الترفيع في نسق الإنتاج وإرساء مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة.

وكانت الجامعة العامة للمناجم قررت الدخول في إضراب كامل أيام الإثنين 27 والثلاثاء 28 والأربعاء 29 جانفي 2025 بكافة مواقع العمل الراجعة بالنظر لشركة فسفاط قفصة، وذلك في صورة عدم الإستجابة لمطالبهم.

وأصدرت الجامعة، يوم 14 جانفي برقية تنبيه في الغرض إلى وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم ووزير الشؤون الإجتماعية وكاتب عام الحكومة والمدير العام لتفقدية الشغل والمصالحة والمدير العام لشركة فسفاط قفصة.

يُذكر أنّ أعوان شركة فسفاط قفصة نفّذوا إضرابًا عامًّا يوميْ الأربعاء 25 والخميس 26 ديسمبر الماضي، وذلك للمطالبة بصرف منحة الانتاجية بعنوان 2023 و تسوية منحة انتاجية 2019 فضلا عن توفير ملابس العمل المتخلدة منذ 2022 وكذلك بعض المطالب أهمها إدماج زيادات الاجور في الاجر الاساسي.

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