إلغاء الإضراب القطاعي للبلديين بعد التوصل إلى اتفاق

تم مساء اليوم الثلاثاء الاتفاق على إلغاء الإضراب الوطني القطاعي الذي كان مقررا يوم الخميس 13 مارس الجاري في جميع البلديات والمنشآت التابعة لها , وذلك بعــد التوصل لاتفاق بين وزارة الداخلية والاتحاد العام التونسي للشغل .

وتم الإتفاق على جملة من النقاط أهمها :

_الموافقة على دراسة كيفبة تمكين الأعوان من منحة الخصوصية بناء على طلب ممثليهم.

_ و بخصوص النظام الاساسي الجديد لأعوان البلديات فقد تم الاتفاق على استئناف التفاوض حوله على ضوء التعديلات التي جاءت في إطار مراجعة مجلة الجماعات المحلية وفقا للدستور الحالي.

_كما تم لاتفاق على مراجعة المدونة المهنية حيث تم التوافق على تحديثها وفقا لمتطلبات الوظيفة العمومية.

كما سيتم تسوية وضعية الأعوان المتعاقدين في البلديات والمنشآت التابعة وترسيمهم بعد استكمال الاجراءات الادارية الازمة والنظر في ملفات انتدابهم كمتعاقدين مع المصالح المختصة.

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