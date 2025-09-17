إلغاء الإضراب بمعهد صالح عزيز

أعلنت الجامعة العامة للصحة اليوم الاربعاء عن إلغاء الإضراب المبرمج ليوم الخميس 18 سبتمبر بمعهد صالح عزيز إثر الإجتماع الذي تم اليوم بمقر المعهد بين الطرف النقابي والادارة العامة والذي خصص للنظر في تفعيل محضر الجلسة الصلحية بتاريخ 11 جوان 2025.

ولفت بلاغ الجامعة العامة للصحة على صفحتها على فيسبوك أنه تقرر إلغاء الإضراب المبرمج ليوم الخميس 18 سبتمبر الجاري بعد التزام الادارة بتطبيق ماورد في محضر الجلسة.

وأكد الطرف النقابي ان عملية التنفيذ ستخضع للمتابعة والمعاينة لضمان احترام كافة التعهدات مشددا على أهمية الإلتزام بالاتفاقات المبرمة للحفاظ على استقرار المناخ المهني داخل المؤسسة.

