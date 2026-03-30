إلغاء رحلة بحرية بين تونس ومرسيليا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تم إلغاء رحلتها تونس / مرسيليا / تونس من 31 مارس إلى 02 أفريل 2026 على متن السفينة « تانيت » ، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التي تسود البحر الأبيض المتوسط وحرصا على توفير ظروف السلامة والراحة لحرفاءها.

كما أعلمت الشركة حرفاءها أنه يمكن للمسافرين الحاجزين على هذه السفرة تغيير مواعيد سفرهم دون معاليم إضافية خلال السفرات المبرمجة لشهر أفريل 2026 على خطي مرسيليا و جنوة .

ولمزيد الارشادات، دعت الشركة حرفاءها للاتصال على الأرقام التالية: 71322802 – 71346061 – 58526822.

