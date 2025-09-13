إلغاء سفرة تونس-مرسيليا ليوم السبت على متن السفينة « قرطاج »

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، عن إلغاء سفرة تونس – مرسيليا ليوم السبت على متن السفينة « قرطاج » وتعويضها بسفرة إضافية على متن السفينة « تانيت » ليوم الإربعاء القادم باتجاه مرسيليا.

ويتنزل هذا الاجراء، في إطار تواصل عملية المعاينة الدورية في إطار إتفاق باريس حول معاينة السفن التي تخضع لها السفينة « قرطاج » إلى غاية يوم السبت 13 سبتمبر 2025 والتي نتج عنها اضطراب في برمجة السفرات. وستنطلق الرحلة على متن السفينة « تانيت »، يوم الاربعاء 17 سبتمبر 2025من ميناء حلق الوادي على الساعة منتصف النهار، لتصل السفينة الى ميناء مرسيليا يوم الخميس 18 سبتمبر 2025على الساعة التاسعة صباحا. وأكدت الشركة، في بلاغ صادر عنها، امس الجمعة، انه سيقع التعاطي مع الوضعيات الخاصة والمتأكدة حالة بحالة من خلال الحجز على بقية السفرات حسب الأماكن المتوفرة، وان عملية تغيير الحجوزات ستتم دون معاليم اضافية.

كلمات البحث :تونس;سفينة قرطاج;مرسيليا