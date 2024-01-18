إلقاء القبض على 5 محكومين من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت الوحدات الإستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بنابل، وقرمبالية، وتونس، وبنزرت ومختلف مراكز الأمن العمومي بمنطقة الحرس الوطني بالقيروان بمشاركة مصالح التوقي من الإرهاب جهويا، من إلقاء القبض على 5 عناصر تكفيرية مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء إلى تنظيم إرهابي و صادرة في شأنهم أحكاما سجنية تتراوح بين سنتين و 03 سنوات .

وبمراجعة النيابة العمومية، أذنت باتخاذ ما يتعين في شأنهم، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني .

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