إمضاء إتفاقية تعاون ثنائي بين البريد التونسي والبريد الموريتاني

تم مساء أمس الإثنين 20 ماي 2024 بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد إمضاء اتفاقية لتطوير مجالات التعاون الثنائي بين البريد التونسي وبريد موريتانيا، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها وفد من بريد موريتانيا إلى بلادنا يومي 20 و21 ماي 2024.

وقد تولـى سامي المكي الرئيس المدير العام للبريد التونسي وعليون ولد عيسى المدير العام لبريد موريتانيا الإمضاء على هذه الاتفاقية وذلك بحضور إطارات ومسؤولين من الجانبين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مزيد تطوير التعاون الثنائي بين المؤسستين في مجال الخدمات البريدية والمالية والرقمية وكذلك الجانب المتعلق بالموارد البشرية من خلال تنظيم دورات تكوينية لفائدة إطارات بريد موريتانيا بمركز التدريب البريدي بالإضافة إلى تطوير مجالات التكوين البريدي عن بعد. كما تتضمن هذه الإتفافية تدعيم التعاون بين البريد التونسي والبريد الموريتاني في مجال الطوابع البريدية من خلال برمجة إصدار طابع بريدي مشترك،على أن يتم اختيار الموضوع وتاريخ الإصدار بالتنسيق بين المؤسستين، وكذلك تنمية تبادل الطوابع البريدية والمنتجات البريدية المتصلة بها بين البلدين. كما تشمل هذه الإتفاقية أيضا تدعيم مجالات التعاون الثقافي والرياضي بين المؤسستين من خلال وضع برنامج عمل مشترك للتبادل الثقافي موجه لفائدة الأعوان العاملين بالمؤسستين وعائلاتهم.

مع العلم وأن البريد التونسي قام خلال نهاية سنة 2022، بتطوير منصة للدفع الإلكتروني عبر الهاتف الجوال » بريد كاش » لفائدة بريد موريتانيا لتقديم حلول رقمية وتسهيل المبادلات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية لفائدة المواطن الموريتاني وكذلك تمكينه من التمتع بالعديد من الخدمات المالية عبر الهواتف الذكية على غرار التحويلات المالية وخلاص الفواتير والتنزيل والسحب لدى التجار المنخرطين بهذه المنصة.

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