إمضاء إتفاقية شراكة بين المركز الفني للنسيج وألتوتاكس الدولية لتعزيز البحث والتطوير

أمضى كل من المركز الفني للنسيج وألتوتاكس الدولية، يوم 6 جانفي 2025، إتفاقية شراكة بهدف تعزيز البحث والتطوير، وفق بلاغ صادر، الأربعاء، عن المركز.

وتوجه ألتوتاكس الدولية، المتخصصة في إنتاج الملابس الجاهزة، نشاطها بالكامل للتصدير لفائدة حرفاء ذوي صيت عالمي.

وتهدف الإتفاقية، بحسب القائمين عليها، إلى تشجيع الإبتكار في قطاع النسيج.

كما ينص الإتفاق على تطوير مشاريع بحثية مشتركة ونقل الكفاءات والمعارف بين الطرفين، فضلا عن تشجيع المواهب الشابة على الإنخراط بنشاط ومشاركة معرفتهم في هذا القطاع الديناميكي.

تعزيز قدرات المؤسسات لمجابهة الأزمات

وفي إطار دعمه للمؤسسات، أعلن المركز الفني للنسيج عن مرافقته ل30 مؤسسة تونسيّة صغرى ومتوسطة لتعزيز قدراتها في مواجهة الأزمات والتحديات الإقتصادية كجزء من تنفيذ برنامج « دعم إدارة الأزمات للشركات الصغرى والمتوسطة في تونس ».

وأنجزت المرافقة من خلال التدريب التطبيقي والمرافقة الفنية الشخصية، التّي قدمها مدربو المركز.

ومكّن هذا البرنامج المؤسسات المستفيدة من تحقيق نتائج هامة على مستوى تحسين التنظيم الداخلي والتواصل بين فرق العمل وتقليل المخاطر في العمل، فضلا عن تبني ممارسات أكثر نجاعة، ممّا أدّى إلى تحقيق مكاسب كبيرة على مستوى الإنتاج وتوفير الموارد.

يشار إلى أن برنامج « دعم إدارة الأزمات للشركات الصغرى والمتوسطة في تونس »، هو جزء من التعاون بين برنامج SCORE تونس، الذي تنفذه منظمة العمل الدولية ومشروع « النمو النوعي للتشغيل » الممول من قبل الوزارة الإتحادية الألمانية للتعاون الإقتصادي والتنمية والإتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي فرع تونس، بالشراكة مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

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