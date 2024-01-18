إمضاء اتفاقية تعاون خصوصية بين وزارتيْ الأسرة والتشغيل

أشرف قيس الرمضاني رئيس ديوان وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ و عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني يوم الأربعاء 17 جانفي 2024 ، على جلسة عمل مشتركة تم خلالها إمضاء اتفاقية تعاون خصوصية بين الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، بحضور السيد سمير بن مريم المدير العام للطفولة وسناء درمول المديرة العامة للمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية وبحضور عدد هام من إطارات المركز والوزارتين والوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة.

وتندرج هذه الإتفاقية الخصوصية والممتدة خلال السنوات 2024-2028 في إطار تفعيل الاتفاقية الإطارية الممضاة بتاريخ 3 فيفري 2023 بين الوزارتين وعملا على دعم وتطوير كفاءات العاملين بقطاع رياض الأطفال وفتح آفاق الترقية المهنية أمامهم.

وتهدف هذه الإتفاقية إلى تنظيم دورات تكوينية لفائدة الإطارات المباشرين للتنشيط برياض الأطفال الخاصة بالجهات وذلك حضوريا وعن بعد طبقا للبرنامج التكويني المحدد باستخدام منصة « المدرسة المفتوحة للشغالين » بهدف تطوير كفاءاتهم وتأهيلهم لحسن ممارسة مهنة منشط برياض الأطفال، ومن المنتظر أن ينتقع بهذه الدورات التكوينية قرابة 4000 إطار تربوي برياض الأطفال الخاصة.

وبمقتضى هذه الإتفاقية يتعهد المركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية بتأمين البرنامج التكويني الذي يتم الاتفاق عليه لفائدة الإطارات التربوية غير المختصة برياض الأطفال الخاصة بالجهات بنمطيه الحضوري وعن بعد والتكفل بعملية تقييم المشاركين في الدورات التأهيلية، بينما تتعهد الإدارة العامة للطفولة بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أساسا بإعداد البرنامج التأهيلي وفقا للتقييمات العلمية للمشاركين إلى جانب توفير فضاءات لتأمين التكوين الحضوري،

وتناول المحور الثاني من الجلسة تدارس سبل تأمين حاجيات وزارة الاسرة والمرأة والطفولة كبار السن في مجال تكوين 126 عاملا بالمراكز المندمجة للشباب والطفولة ومركبات الطفولة في اختصاص الطبخ، وتم الاتفاق على تكوين فريق عمل تقني لاقتراح خطة تنفيذية في الغرض بالتعاون بين المركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والوكالة التونسية للتكوين المهني ووكالة التكوين في مهن السياحة الراجعة بالنظر لوزارة السياحة.

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