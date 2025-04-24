إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بهدف اطلاق خط جوي مباشر بين تونس وابو ظبي

تمّ اليوم الخميس، إمضاء اتفاقية تعاون وشراكة بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة وشركة الاتحاد للطيران بهدف إطلاق خط جوي مباشر بين تونس و أبوظبي بحلول شهر نوفمبر 2025.

وتهدف الاتفاقية، التي تولى التوقيع عليها كل من رئيس الجامعة احمد بالطيب ومدير عام الشرق الأوسط و أفريقيا بشركة الاتحاد للطيران احمد ذيب، أيضًا إلى الرفع من كفاءة العاملين في القطاع السياحي من خلال تنظيم دورات تدريبية وبرامج تأهيلية.

كما تشمل شراكة استراتيجية بين الجانبين لتطوير العلاقات السياحية بين تونس والإمارات العربية المتحدة، وتعزيز التبادل السياحي والثقافي بين البلدين الشقيقين.

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