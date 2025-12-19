إمضاء اتفاقية شراكة بين وزارة الأسرة ومنظمة رواد الأعمال لدعم ريادة الأعمال النّسائيّة ودفع الاستثمار

وقّعت وزيرة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السن رفقة ياسين قويعة أسماء الجابري رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال مساء الخميس 18 ديسمبر 2025 بمقر الوزارة اتـفــاقية شراكة بين الجانبين لدعم ريادة الأعمال النّسائيّة ودفع الاستثمار.

وأكّدت الوزيرة بالمناسبة أنّ هذه الاتّفاقيّة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز الجهد الوطني التشاركيّ لمزيد النهوض بريادة الأعمال النسائيّة وتذليل الصعوبات القائمة ومزيد تشجيع النساء والفتيات بمختلف جهات الجمهوريّة على بعث المشاريع واقتحام عالم الأعمال والاستثمار في القطاعات الواعدة والمجدّدة وذات القيمة المضافة.

وبيّنت أسماء الجابري أهميّة وضع برنامج تنفيذيّ بالتنسيق مع سائر المندوبيّات الجهويّة للوزارة للتعريف بالتشجيعات والحوافز المتوفرّة لدعم ريادة الأعمال النسائيّة في تونس وتعزيز جهود التكوين والتثقيف المالي ومرافقة المؤسسات النسائية قبل وأثناء وبعد إحداث المشاريع والنهوض بقدرات الباعثات في مجالات الترويج والتسويق والتصدير وتوسعة المشاريع.

وأعرب ياسين قويعة، رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال، من جهته عن عزم المنظمة على دعم جهود الوزارة في نشر ثقافة ريادة الأعمال النسائيّة وتنمية قدرات المرأة التونسيّة على الاستثمار وبعث المشاريع وتطويرها وتعزيز فرص تسويق منتوجات المؤسسات النسائية وتعزيز اشعاعها وطنيّا ودوليّا.

وتهدف الاتفاقيّة الممضاة إلى تعزيز التّعاون والشّراكة بين الوزارة والمنظّمة للتّعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائية والاستثمار « رائدات » ومختلف برامج الوزارة للإدماج الاقتصادي للنساء والفتيات والمساهمة في إحداث وتطوير المشاريع النسائيّة الصّغرى والمتوسّطة ومرافقة صاحبات أفكار المشاريع ودعم قدراتهنّ بما يضمن ديمومة مشاريعهنّ وتطويرها.

كلمات البحث :استثمار;منظمة رواد الأعمال