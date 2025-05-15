إمضاء اتفاقية لتزويد شركات نقل جهوية بـ24 حافلة جديدة

أعلنت وزارة النقل عن إمضاء اتفاقية إحالة 24 حافلة جديدة إلى عدد من الشركات الجهوية للنقل على أن تدخل هذه المعدات حيّز الاستغلال يوم الإثنين 19 ماي 2025.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن ولاية المهديّة ستستفيد من 6 حافلات موجهة لشركة النّقل بالساحل وولاية سليانة 6 حافلات مخصصة للشركة الجهوية للنقل بسليانة وولاية سيدي بوزيد 6 حافلات ستوجه الى الشركة الجهويّة القوافل قفصة في حين ستحصل ولاية قبلي على 6 حافلات ستوجه الى الشركة الجهويّة للنّقل بقابس.

وأكدت الوزارة ان هذا الإجراء ياتي تنفيذا لتوصيات رئيس الدّولة قيس سعيّد القاضية بتطوير منظومة النّقل العمومي الجماعي وفكّ العزلة عن الجهات والعمل على تشبيك الأقاليم وفقا لتطلعات المواطن وتفعيلا لقرار وزير النّقل رشيد عامري الذي أعلن عنه خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب المنعقدة يوم الثلاثاء 13 ماي 2023

وسيمكّن تعزيز الأسطول بحافلات جديدة بالجهات المذكورة من تحسين ظروف اجتياز الامتحانات الوطنية والاستعداد للعودة المدرسية المقبلة وتأمين الموسم الصيفي، وقد تمّ اعتماد مقاربة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار حجم الضرر، وكثافة الطلب، وحيوية الخطوط المعنية، في سبيل إعادة التوازن إلى خارطة النقل بين الجهات.

وتؤكد وزارة النقل أنّ هذه الدفعة ليست سوى حلقة أولى ضمن سلسلة من الإجراءات التصحيحية التي يجري تفعيلها تباعا في مجال النّقل الحضري وبين المدن وللعلم سيتمّ تعزيز بعض المناطق الأخرى عنذ تسلّم الدّفعة الثانية من هذه الحافلات.

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