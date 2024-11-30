إمضاء اتفاقيّات اسناد اجازات الجيل الخامس للهاتف الجوّال



تم صباح ،اليوم السبت بقصر الحكومة بالقصبة، امضاء اتفاقيات اسناد اجازات الجيل الخامس ين وزارة تكنولوجيات الاتصال وممثلي شركات الاتصالات في تونس، بحضور رئيس الحكومة كمال المدوري.

وقال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي، ان هذا الحدث يمثل نقلة نوعية في سبيل ارتقاء تونس الى مصاف الدول المتطورة ونحو تطوير الاقتصاد الرقمي، مشيرا الى أن المشروع انطلق بتطلعات كبيرة من أجل تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي ينبني على الرقمنة ذات القيمة المضافة العالية والتكامل بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف بأن هذا المشروع ستليه مشاريع أخرى من اجل تغطية كل مناطق الجمهورية وخاصة منها المناطق النائية ، مبينا أن استراتيجية الحكومة هي استكمال تغطية كل المناطق بخدمات الانترنات والتي تبلغ حاليا 96 بالمائة، ولم يتبق سوى 4 بالمائة سيتم إنجازها في المرحلة القادمة.

واعتبر أن الحق في النفاذ لكل الشبكات هو حق دستوري لكل المواطنين مضيفا أنه، وحسب خطة العمل الموضوعة، ستنطلق تونس في الاستفادة من الجيل الخامس بداية من سنة 2025 بعد استكمال تركيز كل المتطلبات التقنية.

من جانبه أكد الرئيس المدير العام لاتصالات تونس لسعد بن ذياب، أن هذه التكنولوجيا سيكون لها الأثر الإيجابي على تسريع التحول الرقمي اذ ستمكن من اتاحة سرعة فائقة وقدرة عالية على توفير خدمات الاتصالات، مشيرا الى أن اتصالات تونس هيئت كل الظروف التقنية بفضل خبرائها لانجاح المشروع.

وأشار الى أن هذا العمل يندرج ضمن الجهود الرامية لتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توفير خدمات اتصالات ذات جودة عالية تلبي حاجيات الافراد والمؤسسات الاقتصادية مضيفا ان هذا الإنجاز تم بايادي تونسية تمتلك خبرة عالمية في هذا المجال.

من جهته اعتبر مدير عام شركة اوريدو منصور الخاطري، أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة في الاتجاه الإيجابي، مشيرا الى وجود تعاون مثمر بين الشركة التي يمثلها وكل الجهات المعنية من أجل تقديم خدمات انترنات متطورة وتستجيب لحاجيات التونسيين.

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