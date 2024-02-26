إمضاء الصفقة الخاصة بإنجاز مركب معالجة المياه السطحية ببجاوة

تمّ اليوم الاثنين، بمقر الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ،إمضاء الصفقة الخاصة بإنجاز مركب معالجة المياه السطحية ببجاوة بطاقة انتاج 4 م3/ث وكطاقة قصوى 5 م3/ث والذي سيتولى انجازه المجمع الهندي (VA Tech Wabag).

وتندرج هذه الصفقة، وفق بلاغ صادر عن الشركة، ضمن مشروع تدعيم وتأمين تزويد تونس الكبرى وتزويد المرفأ المالي بالحسيان بالماء الصالح للشرب وتبلغ قيمة المشروع، وفق المصدر ذاته، ما يناهز 190 مليون دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة بتمويل من البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية.

ومن المنتظر أن يدخل حيّز الاستغلال في أواخر سنة 2026.

وأمضيت الصفقة بحضور كل من المدير العام للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أحمد صولة، ومدير مكتب البنك الأوروبي للاستثمار بتونس جون لوك روفيرولت ومدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس يزيد سفير، بالمقر الاجتماعي للشركة.

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