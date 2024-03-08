إمضاء عقد المساعدة الفنية الخاصة بالتكوين التقني لفائدة أكثر من 700 مكون بالوكالة التونسية للتكوين المهني

أشرف وزير التشغيل والتكوين المهني لطفي ذياب مساء يوم الخميس 07 مارس 2024،بمقر الوزارة على فعاليات إمضاء عقد المساعدة الفنية الخاصة بالتكوين التقني للمكونين في 15 مجالا تكوينيا تشمل 9 قطاعات إقتصادية، وتولت سناء درمول المديرة العامة للمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين إمضاء العقد مع المكتب الخاص المكلف، بحضور مروان بن سليمان المدير العام للوكالة التونسية للتكوين المهني و العروسي الوسلاتي رئيس مشروع PAFIP وعدد هام من الإطارات العليا بالوزارة والمركز.

ويندرج هذا التكوين في إطار تنفيذ مكونات برنامج دعم التكوين والإدماج المهني « بافيب PAFIP » الممول من قبل الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية والهادف إلى دعم إنفتاح مراكز التكوين المهني على محيطها الاقتصادي والإجتماعي.

وشدد الوزير بالمناسبة على ضرورة الإسراع في تنفيذ بقية مكونات المشروع، وإضفاء البعد المؤسساتي في تنفيذ عمليات التكوين والتأهيل بما يضمن ديمومة الإستفادة من النتائج المحققة لفائدة القطاع وتحسين جودة مضامين التكوين وملاءمتها مع حاجيات المؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

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