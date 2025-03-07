إمضاء 6 اتفاقيات تتعلق بالمسار المهني لشهداء ومصابي الاعتداءات الارهابيّة من العسكريين والأمنيين والديوانة وصرف جرايات لأولي الحق

أشرفت مؤسسة فداء يوم الخميس 06 مارس 2025، على تنظيم موكب إمضاء الاتفاقيات المتعلّقة بإعادة بناء المسار المهني لشهداء ومصابي الاعتداءات الارهابيّة من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة، وذلك احتفاء بالذكرى التاسعة لملحمة بن قردان البطوليّة.

وقد تمّ بالمناسبة إمضاء ستّة اتفاقيات بين ممثلي هياكل انتماء شهداء ومصابي الاعتداءات الارهابيّة من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة والرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعيّة.

وتمّ بمقتضى الاتفاقيات المبرمة ضبط صيغ وإجراءات تحويل جرايات تكميلية لأولى الحق من شهداء الوطن ولمصابي الإعتداءات الإرهابية وصرف الجرايات التعويضية لوالدي الشهيد الأعزب بعنوان الترقيات والتدرج المهني المسندة للشهيد كأنه على قيد الحياة أو لمصاب الاعتداء الإرهابي المحال على التقاعد من أجل السقوط البدني الناتج عن الإصابة كما لو كان مازال مباشرا.

وتجدر الإشارة إلى أن إمضاء هذه الاتفاقيات يعدّ تتويجا لسلسلة اللقاءات والاجتماعات التي التأمت بمقر المؤسسة منذ جويلية 2023، أين تمّ الوقوف على عدد من الإشكاليات العملية في تطبيق أحكام المرسوم عدد 20 المتعلق بمؤسسة فداء في صيغته الأصلية والتي تمّ تجاوزها بصدور القانون عدد 1 لسنة 2025 في 9 جانفي 2025 المنقح والمتمم للمرسوم المذكور.

وقد تمّ خلال الموكب عرض شريط وثائقي يتعلّق بملحمة بن قردان، تمّ خلاله استحضار معاني البطولة والتضحية في الدفاع عن سلامة الوطن. ويتنزل إمضاء الاتفاقيات في إطار تكريم عائلات شهداء الوطن ومصابي الاعتداءات الإرهابية وردّ الاعتبار لهم وعرفانا لما قدموه من تضحيات في سبيل إعلاء راية الوطن، وكذلك توفير الإحاطة والرعاية الشاملة لمن بقي على قيد الحياة من أرامل وأيتام وأصول وحفظ كرامتهم.

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