إمضاء 7 مذكرات تفاهم على هامش أعمال الدورة 11 للجنة المشتركة التونسيّة السعوديّة

اختتمت وزيرة المالية والمكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والتخطيط سهام البوغديري نمصية ووزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية بندر بن ابراهيم الخريف اليوم الأربعاء، أشغال اللجنة المشتركة التونسية السعودية في دورتها الحادية عشرة ووقعا 7 مذكرات تفاهم ومحضر اللجنة المشتركة.

وتخص هذه الإتفاقيات عدد من المجالات وهي : مجال المياه ومجال حماية البيئة ومجال البحث العلمي الزراعي ومجال الأرصاد الجوية والمناخ والمجال الصناعي ومجالات العمل ومجال السياحة.

كما أشرف الوزيران على مؤتمر صحفي قدما خلاله لوسائل الإعلام الحاضرة حوصلة لمخرجات اشغال اللجنة المشتركة ومنتدى الإستثمار والشراكة الذى انتظم بمقر منظمة الأعراف وكذلك اللقاءات الرسمية التي التأمت على هامش اشغال هذه الدورة.

من جانبه، اعتبر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أنّ اللقاءات، مع الجانب التونسي على امتداد يومين، كانت قيّمة جدّا في جميع المجالات سواء كانت اقتصادية أو إجتماعية أو سياسيّة وسيتم الحرص على مزيد تدعيمها، خاصّة، في المجال التجاري وفي القطاعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تعزيز مجالات الاستثمار وتبادل الخبرات وفتح آفاق العمل المشترك في قطاعات واعدة.

كلمات البحث :إمضاء;السعودية;مذكرات تفاهم