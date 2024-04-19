إنتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والأقاليم ونائبيْن له

تم اليوم الجمعة، انتخاب عماد الدربالي رئيسا للمجلس الوطني للجهات والاقاليم، بعد حصوله على 49 صوتا مقابل 28 صوتا لمنافسه أسامة سحنون في الدور الثاني لانتخابات رئيس المجلس، وذلك لعدم حصول أي من المترشحين وعددهم 12 على الأغلبية المطلقة من الأصوات في الدور الأول.

وبلغ عدد الأوراق الصحيحة، حسب ما أعلنته لجنة إحصاء الأصوات 77 ورقة مقابل صفر ورقة بيضاء وصفر ورقة ملغاة.

واعتبر الدربالي في تصريح صحفي مقتضب، أن إنتخابه رئيسا للمجلس يعدّ اليوم « أعلى درجة في الديمقراطية »، على حد توصيفه، معربا عن الأمل في أن يكون في مستوى الثّقة التي منحه إياها زملاؤه في المجلس ومن قبله في الإقليم والجهة التي ينتمي اليهما، وخاصة المجلس المحلي، الذي مكنه من فرصة الوصول الى منصب رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم .

كما انتخب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم (77 عضوا) مساء اليوم نائبين اثنين لرئيس المجلس وهما يوسف البرقاوي وزكية المعروفي.

وتنافس البرقاوي في الدور الثاني مع النائب سمير الحسناوي (رجال) في حين تنافست زكية المعروفي مع النائبة بالمجلس اومينة الحرباوي (نساء).

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