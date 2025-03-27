إنجاز طبي جديد في المستشفى الجامعي عبد الرحمان مامي بأريانة

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها اليوم الخميس، عن إنجاز طبي جديد، حيث نجح الفريق الطبي بقيادة الأستاذة نوال الشاوش بالمستشفى الجامعي عبد الرحمان مامي بأريانة، في استخدام تقنية خزعة الرئة بالتبريد (Cryobiopsie pulmonaire) لأول مرة في المستشفيات العمومية التونسية.

هذه التقنية الحديثة، التي تتم عبر التنظير الداخلي دون جراحة، تتيح أخذ عينات من أنسجة الرئة بأمان ودقة، مع تقليل المضاعفات وتكلفة أقل مقارنة بالجراحة التقليدية.

كما تمكّن نفس الفريق من استخدام تقنية « Cryo debulking » لأول مرة أيضًا في المستشفيات العمومية، لاستئصال الأورام الرئوية بالتبريد وإزالة تضيقات الشعب الهوائية بنجاح.

العملية أدت إلى تعافي الرئة اليمنى التي لم تكن تتنفس قبل الإجراء. واشارات الى أن هذا الإنجاز يؤكد تقدم الخدمات الصحية العمومية في تونس واعتماد تقنيات مبتكرة لخدمة المرضى.

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