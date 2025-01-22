إنجاز طبي عالمي بمستشفى الرابطة: استئصال الإرتجاف الأذيني لمريض بقلب اصطناعي

حققت الفرق الطبية التونسية اليوم الأربعاء 22 جانفي 2025، إنجازاً جديداً في جراحة القلب، حيث تم بنجاح إجراء أول عملية في العالم لاستئصال الارتجاف الأذيني لمريض يحمل قلباً اصطناعياً بسبب قصور قلبي حاد.

وكشفت وزارة الصحة أن العملية، التي أُجريت باستخدام تقنية « الكهربة النفاذية » (Electroporation)، تمت تحت إشراف محمد سامي مورالي، رئيس قسم أمراض القلب للكهول بالمستشفى الجامعي الرابطة، وبالتعاون مع الأستاذة سناء والي وفريق وحدة تعديل نبضات القلب.

ويُبرز هذا النجاح كفاءة القطاع الطبي العمومي التونسي ويعزز مكانته عالمياً، بفضل جهود الفرق الطبية وشبه الطبية والصيدلية المشاركة.

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