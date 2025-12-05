إنجاز طبي في الرابطة: استئصال اضطراب نظم قلبي لرضيع

نجح فريق قسم أمراض القلب بالمستشفى الجامعي الرابطة، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، في إجراء استئصال اضطراب نظم قلبي (Ablation) لرضيع يبلغ 34 يوماً باستخدام تقنية التخطيط الكهرو-تشريحي ثلاثي الأبعاد، ليكون أصغر مريض في شمال إفريقيا يخضع لهذا التدخل المتقدّم.

وأشرفت على العملية سناء والي، رئيسة وحدة تعديل نبضات القلب، تحت إشراف محمد سامي المورالي، وبالتنسيق مع فاطمة وردة رئيسة قسم أمراض القلب للأطفال.

وجاء التدخل ضمن ورشة امتدّت ثلاثة أيام خصّصت للتعامل مع:

- اضطرابات نظم مقاومة للعلاج.

- تشوّهات قلبية خِلقية معقّدة.

وتمّ العمل ضمن مقاربة متعددة والاختصاصات جمعت بين أمراض القلب للكهول والأطفال، التخدير والإنعاش، الصيدلة السريرية والأشعة، ما سمح بتأمين علاج دقيق وناجع وآمن.

ويعكس هذا الإنجاز التطوّر المستمر لطبّ القلب في تونس، وقدرة الفرق الطبية على التحكم في أحدث التقنيات العالمية.

