إنجاز طبي متميّز بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس

تمكن يوم الإثنين 27 جانفي 2025، فريق طبي تونسي بمركز التوليد وطب الرضيع بتونس من تحقيق إنجاز طبي جديد تمثل في إجراء أول عملية لوضع أنبوب صدري لتصريف السوائل من رئة جنين في شهره السابع داخل رحم أمه.

وقد تمت العملية تحت إشراف الأستاذة دلندة الشلي، بالتعاون مع الأستاذة Carmela Votino وفريق قسم التخدير والإنعاش بقيادة الأستاذ حيان المغربي، وباستخدام التخدير الموضعي للأم ومراقبة دقيقة عبر التصوير بالصدى.

وقد كلّلت العملية بالنجاح، مما يعكس تطور القطاع الطبي العمومي التونسي وكفاءته على الصعيدين المحلي والدولي، وفق بلاغ نشرته وزارة الصحة.

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