إنجاز طبي نوعي بالمستشفى الجهوي بجندوبة: استئصال ورم معقد وإعادة بناء الوجه بنجاح

حقق الفريق الطبي وشبه الطبي بقسم جراحة الأورام في المستشفى الجهوي بجندوبة إنجازا طبيا يُعد الأول من نوعه في الجهة، من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة.

وتتمثل العملية التي جرت أمس، في استئصال ورم خبيث على مستوى الوجه والغدة النكفية (exérèse de la tumeur avec évidement cervico-parotidien)، وإعادة البناء بإصلاح الفراغ الناتج عن العملية باستخدام سديلة جلدية وعضلية مأخوذة من منطقة الصدر والكتف (lambeau deltopectoral)، وهو إجراء دقيق يتطلب خبرة جراحية متقدمة.

وقالت وزارة الصحة في بلاغ لها، إن الفريق الطبي ضمّ أطباء جراحة الأورام ومساعدين طبيين وممرضين عملوا بتنسيق تام لضمان نجاح العملية.

ويأتي هذا النجاح، بعد افتتاح المركز المتخصص في علاج الأمراض السرطانية بالمستشفى، الذي بدأ عمله مؤخرا لتوفير خدمات علاجية متقدمة لسكان المناطق الداخلية.

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