إنجاز طبي نوعي بمنزل بورقيبة

تمكّن الفريق الطبي بقسم أمراض القلب بالمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة من إجراء أول عملية ناجحة لتركيب دعامة للأبهر الصدري النازل (Endoprothèse aortique) لامرأة تبلغ من العمر 58 سنة، في تدخل دقيق يُعد سابقة على مستوى الجهة.

وقد أُنجز هذا العمل بفضل تكامل جهود الإطارات الطبية وشبه الطبية، وبالتعاون مع فريق جراحة القلب والشرايين بمستشفى عبد الرحمان مامي باريانة.

ويعكس هذا الإنجاز تطور الإمكانيات التقنية بقاعات القسطرة بالمؤسسات الصحية العمومية، وقدرتها على إنجاز تدخلات متقدمة لفائدة المرضى، وتقريب الخدمات الصحية ذات الاختصاص العالي من المواطنين .

كلمات البحث :إنجاز طبي;منزل بورقيبة