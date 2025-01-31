إنجاز طبي نوعي في جراحة القلب بالمنظار بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس

نجح فريق طبي بقسم جراحة القلب والشرايين بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس يوم الاربعاء، في إجراء عملية استئصال ورم حميد في الأذين الأيسر للقلب باستعمال تقنية المنظار وعبر فتحة جانبية صغيرة في الصدر، في سابقة تعد الأولى من نوعها في تونس والمغرب العربي

وأُجريت العملية وفق بلاغ صادر عن وزارة الصحة الخميس 30 جانفي 2025، على كهل يبلغ من العمر 76 عامًا تحت إشراف رئيس قسم جراحة القلب والشرايين الأستاذ عماد الفريخة وأستاذ جراحة الصدر عبد السلام الهنتاتي، مستعملين تقنية La voie Trans-axillaire، التي تمثل تطورًا مهمًا في جراحات القلب نظرًا لمزاياها العديدة أبرزها تقليل الألم والمضاعفات مقارنة بالجراحة التقليدية المفتوحة و تسريع فترة التعافي، مما يسمح للمريض بمغادرة المستشفى في وقت قياسي و تحسين الجانب الجمالي من خلال تقليل آثار الجراحة على الجسم.

و غادر المريض المستشفى وهو في حالة صحية مستقرة وجيدة بعد نجاح العملية، في خطوة تؤكد فعالية هذه التقنية ونجاحها في تحقيق نتائج طبية متميزة.

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