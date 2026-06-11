إنجاز طبّي رقمي : منصّة NAJDA AVC تساهم في إنقاذ أوّل مريض جلطة دماغية بمدنين

في خطوة طبية نوعية، تمّ بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بمدنين إجراء أوّل عملية لتذويب جلطة دماغية باستعمال منصّة NAJDA AVC، بالتنسيق مع الفريق المختص بجربة.

وقد مكّنت المنصّة من تسريع تبادل المعطيات بين فرق الاستعجالي، الأشعة، الإنعاش وجراحة الأعصاب، بما ساعد على اتخاذ القرار العلاجي في الوقت المناسب.

وقد وصل المريض، البالغ من العمر 45 سنة، إلى قسم الاستعجالي خلال الساعة الأولى من ظهور الأعراض، وهو ما أتاح التدخل السريع وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة. والحمد لله، حالته الصحية حاليًا جيدة.

وأبرزت وزارة الصحة في بلاغ لها، أن هذه التجربة تبرز أهمية التشخيص المبكر، وسرعة التدخل، والعمل الشبكي بين المستشفيات في إنقاذ الأرواح والحدّ من مخلفات الجلطة الدماغية وتؤكّد أهميّة الصحّة الرّقميّة في عمليّة إصلاح المنظومة الصحيّة وتقريب الخدمات للمواطن وتحسين جودتها، في انتظار تعميمها على مختلف الولايات.

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