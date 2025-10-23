إنجاز وحدة جديدة لتصفية الدم في عين دراهم

أشرف وزير الصحّة مصطفى الفرجاني، اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025، في إطار زيارته الميدانية إلى ولاية جندوبة، على تدشين وحدة تصفية الدم بعين دراهم، بحضور والي الجهة وعدد من الإطارات الصحية.

وشددت الوزارة على أن هذه الوحدة التابعة للمستشفى المحلي هيّ مكسب حقيقي لأهالي عين دراهم، بطاقة استيعاب 10 أسرّة وبكلفة إجمالية تقدّر بـ1.5 مليون دينار، وستُوفر خدماتها لأكثر من 24 مريضًا من متساكني المنطقة.

وقد أكد وزير الصحة أنّ هذا المشروع يُجسّد سياسة العدالة الصحية التي تنفّذها الوزارة تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية قيس سعيّد الّتي تهدف لتقريب الخدمات الصحيّة للمواطنين وتحسين جودة الخدمات في كل الجهات.

كلمات البحث :تصفية الدم;عين دراهم;وحدة