إنطلاق الحملة الوطنية لتلقيح الكلاب والقطط يوم 1 سبتمبر بالمناطق الساخنة

تنطلق الحملة الوطنية لتلقيح الكلاب والقطط لسنة 2025 يوم 1 سبتمبر القادم بالمناطق الساخنة، حسب ما أعلنته وزارة الصحة اليوم الخميس 31 جويلية 2025، في بلاغ أصدرته، على إثر انعقاد جلسة عمل بإشراف وزير الصحّة، مصطفى الفرجاني، اليوم الخميس، جمعت ممثلين عن الوزارات المتداخلة، لتنسيق التدخلات القادمة ضمن برنامج « الصحة الواحدة – One Health ».

وقرّرت الوزارة تسريع إصدار القانون الخاص بمكافحة داء الكلب وتكثيف حملات التوعية حول مخاطر الحشرات والمياه الراكدة إضافة إلى دعم البلديات في التصرف في الكلاب السائبة.

كما تقرر تنظيم دورات تكوين لفائدة الأطباء في التشخيص والاستجابة السريعة.

وأشارت الوزارة، في بلاغها، إلى أن تونس سجلت خلال السنوات الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في حالات داء الكلب واللشمانيا، بفضل جهود الوقاية المشتركة.

ودعت الوزارة إلى أهمية تضافر الجهود بين كل المتدخلين، مؤكدة تعويلها على وعي المواطن لحماية صحّته وصحّة محيطه.

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