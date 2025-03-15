إنطلاق الربط الجوي المباشر لرحلات الشارتار الخاصة بالسياح بين التشيك وتونس بداية من أفريل المقبل

أشرف سفيان تقية، وزير السياحة والصناعات التقليدية، على افتتاح الجناح المخصص لتونس في معرض السياحة « Holiday World & Region World « ، رفقة Petr Kulhánek، وزير التنمية الجهوية التشيكي ويسرى سويدان، سفيرة تونس لدى جمهورية التشيك، وذلك بحضور عدد هام من السفراء المعتمدين ببراغ والمهنيين في مجال السياحة والأسفار ووسائل الإعلام الاجنبية.

وتشارك تونس في هذا المعرض الذي يعد من أهم التظاهرات السياحية في أوروبا الوسطى بجناح متميز يتضمن مختلف المنتوجات السياحية التونسية بهدف استقطاب مزيد من السياح التشيك.

وأكد سفيان تقية، أن هذه المشاركة تمثل مناسبة هامة لتعزيز الشراكات مع الفاعلين الدوليين في القطاع، وفتح آفاق جديدة للترويج للوجهة التونسية في مختلف الأسواق، لاسيما السوق التشيكية باعتبارها سوقا منفتحة على أغلب بلدان أوروبا الوسطى.

وأوضح الوزير أن تونس، تتميز باستدامة نشاطها السياحي على مدار السنة، مما يعزز استقرار السوق السياحية ويوفر مناخًا استثماريًا جاذبًا.

وأشاد وزير التنمية الجهوية التشيكي بالمجهودات التي تبذلها تونس من خلال سفارتها التونسية وممثلية السياحة بالتشيك في تعزيز استراتيجية الترويج للوجهة السياحية التونسية.

كما عقد السيد سفيان تقية عدة لقاءات مع مجموعة من المهنيين والخبراء في المجال السياحي، أكد خلالها على اهمية الحفاظ على مكانة تونس في السوق التشيكية وتعزيز تنافسيتها من خلال تحسين جودة العرض السياحي وتطوير الشراكات الاستراتيجية مع الفاعلين في المجال السياحي.

و أجرى السيد سفيان تقية لقاءات مع أهم متعهدي الرحلات ووكلاء الأسفار التشيكيين، أكد خلالها أن تونس تتميز باستدامة نشاطها السياحي على مدار السنة بفضل ما توفره من منتوجات متنوعة تتماشى وتطلعات السياح التشيك الذين ببحثون عن تجارب جديدة.

كما أدى وزير السياحة زيارة لمقر متعهد الرحلات Blue Style، أحد أبرز الشركاء الاستراتيجيين لتونس في السوق التشيكية والتقى بالسيد عماد جداي الرئيس المدير العام للشركة، حيث تم التطرق إلى سبل تعزيز تدفق السياح من أسواق أوروبا الوسطى إلى تونس، من خلال تطوير الشراكات وتنويع العرض السياحي .

كما كان له لقاء مع فريد نصر ممثل متعهد الرحلات « Der Touristik » حيث تناولا أهمية تعزيز الرحلات نحو تونس ومتابعة مشاريع الاستثمار التي احدثتها الشركة بتونس والمتمثلة في وحدات فندقية بكل من جربة وتونس العاصمة.

كما أكد الوزير على مزيد تحسين جودة الخدمات وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال السياح.

وأشار الوزير إلى أن تونس استقبلت أكثر من 140 ألف سائح تشيكي خلال سنة 2024 أي بزيادة تفوق 30% مقارنة بالسنة المرجعية 2019 وتسجيل أكثر من 1,2 مليون ليلة سياحية.

ومن المتوقع أن يشهد عدد السياح التشيك الوافدين على تونس ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2025، بفضل المجهودات المبذولة لتطوير الربط الجوي بين البلدين.

وأفاد متعهدو الرحلات أن الربط الجوي المباشر لرحلات الشارتار الخاصة بالسياح بين التشيك وتونس ستنطلق بداية من شهر افريل المقبل وستكون في نسق تصاعدي إلى موفى شهر نوفمبر .

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