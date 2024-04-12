إنقاذ 942 مجتازا للحدود البحرية وانتشال جثتين.. وضبط 17 مفتشا عنهم من منظمين ووسطاء

أفادت الادارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأنه تم إحباط 23 عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 942 مجتازا من بينهم تونسيان، والبقية يحملون جنسيات دول إفريقيا جنوب الصحراء، الى جانب إنتشال جثتين آدميتين.

وأوردت الادارة العامة في سياق متصل، أن وحدات إقليم الحرس الوطني بصفاقس، تمكنت من ضبط 17 شخصا مفتشا عنهم من منظمين ووسطاء، وحجز 5 مراكب بحرية و24 محركا بحريا وكمية من المحروقات، مؤكدة أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

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