إنقطاع المياه بعدد من المناطق في بن عروس

برمجت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم بن عروس القيام بأشغال ربط جديد لتزويد منطقة عمر بالليل التابعة لمعتمدية المروج وذلك اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 على مستوى طريق نعسان، مما سينجر عنه تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق بداية من الساعة الثانية بعد الزوال.

وأفادت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، في بلاغ اليوم، بأنّ « هذا الإنقطاع سيشمل شبدة، نعسان، المنطقة الصناعية برج غربال، حي المزوغي، حي الواتي، حي الأمل، المروج 5 حي الوفاق وحي بشرى ، المروج 4 حي أريانة، المروج 3 حي الرياض »، مشيرة إلى أنّه « من المنتظر استئناف التزويد تدريجيا بداية من الساعة العاشرة ليلا من نفس اليوم بعد الإنتهاء من أشغال الربط ».

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