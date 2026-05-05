إنهاء مهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة

اخر تحديث : 05/05/2026
نشرت في : الإقتصاد,تونس

وزارة الصناعة

تم بمقتضى أمر عدد 71 لسنة 2026 مؤرخ في 4 ماي 2026 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، إنهاء تكليف بلحسن شيبوب بمهام مدير عام الكهرباء والطاقات المتجددة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وللتذكير فقد قرّر رئيس الجمهوريّة مساء الاثنين 27 أفريل 2026، إعفاء وزيرة الصناعة والمناجم والطّاقة فاطمة الثابت شيبوب وتكليف صلاح الزواري وزير التّجهيز والاسكان بتسيير شؤون الوزارة بصفة وقتيّة.


