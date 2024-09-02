إيقاف المترشّح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال

أعلنت الناشطة السياسية شيماء عيسى في تدوينة على صفحتها الرسمية بالفايسبوك اليوم الاثنين، أنه وقع فجر اليوم مداهمة منزل المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي الزمال وإيقافه.

وأكدت مصادر متطابقة أنه تم تحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة من أجل تهم تتعلق بافتعال التزكيات.

وللتذكير فقد قرّر المجلس الجناحي الصيفي بالمحكمة الابتدائية تونس 2 سابقا، الابقاء بحالة سراح على أمينة مال حركة عازمون المكلفة بتجميع التزكيات الخاصة بالمترشح العياشي الزمال ووضعها تحت المراقبة الادارية وتأجيل النظر في القضايا المرفوعة ضدها والمترشح الرئاسي العياشي الزمال إلى جلسة يوم 19 سبتمبر القادم.

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