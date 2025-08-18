إيقاف حيني لراكب حاول الاعتداء على سائق مترو

أعلنت شركة النقل بتونس بأنّ الوحدات الأمنية المختصة تمكنّت من القبض على مسافر كان على متن عربة مترو الخط رقم 4 أثناء محاولته الاعتداء على سائق المترو في حدود الساعة الرابعة و25 دق عندما كان في اتجاه نهاية الخط.

وتتمثل الحادثة في إقدام الراكب على تهديد السائق بسبب عدم الاستجابة لطلبه فتــح الباب من الجهة المعاكسة أثناء سير المترو بين محطتي « سليــمان كاهيـــة » و « المنصف باي » وحاول عنوة خلع باب قمرة القيادة والتهجم على السائق ممّا تسبب في تعطيل جولان المترو لمدّة 25 دق إلى حين وصول أعوان الأمن . وقد تم فتح محضر في الغرض في انتظار قيام الشركة بتسليم تسجيلات الفيديو من أجل إتمام البحث والقيام بالتتبّعات القضائية اللازمة للتصدّي لكلّ الاعتداءات التي من شأنها أن تعطّل أو تعيق سير نشاط الشركة.

وأكدت شركة نقل تونس أنها مرّة أخرى يتجسّم حسن التنسيق بين مصالح الشركة والمصالح الأمنية وسرعة تحرّك هذه الأخيرة للقبض على المعتدين.

كلمات البحث :إيقاف;الاعتداء;راكب;مترو