إيقاف رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي

أكد الحزب الجمهوري ، أنه تم اليوم الخميس، إيقاف مؤسس الحزب أحمد نجيب الشابي من منزله تنفيذا للحكم النهائي الصادر ضده في ما يعرف بقضية « التآمر على أمن الدولة »، حسب ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، أصدرت فجر يوم الجمعة الماضي، أحكاما سجنية نهائية في حق المتهمين في ما يعرف « بقضية التآمر على أمن الدولة ».

وتم الحكم على أحمد نجيب عبد العزيز أحمد الشابي (بحالة سراح)، بالسجن 12 سنة و5 سنوات مراقبة إدارية بعد أن كانت المحكمة الإبتدائية قد قضت في حقه بالسجن 18 سنة.

كلمات البحث :أحمد نجيب الشابي;إيقاف;جبهة الخلاص