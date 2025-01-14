إيقاف 4 أشخاص بصفاقس من أجل تكوين وفاق يهدف إلى إجتياز الحدود البحرية خلسة

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الحرس الوطني بجبنيانة إقليم صفاقس بمشاركة وحدات الإدارة الفرعية للإستعلام بإدارة الإستعلامات والأبحاث من ضبط 4 أنفار من بينهم 3 مفتش عنهم من أجل تورطهم في قضايا حق عام وذلك إثر تعمدهم إعداد ورشة لصناعة القوارب الحديدية المستغلة في عمليات الإبحار خلسة، وقد تم حجز لديهم قضبان حديدية ومعدات تستعمل في الغرض.

وقد تم بناءً على تعليمات النيابة العمومية، الاحتفاظ بالمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كافة المواطنين إلى ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ على الرقم 71860135 عن أي تحركات مشبوهة تتعلق بعمليات الهجرة غير النظامية أو الإتجار بالأشخاص.

حماية حدودنا والحفاظ على سلامة الجميع مسؤولية مشتركة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين.

كلمات البحث :إيقاف;الحدود البحرية;تكوين وفاق