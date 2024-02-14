إيقاف 4 أشخاص مفتش عنهم من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت دوريات مشتركة بين وحدات إدارة مكافحة الإرهاب مركزيا وجهويا بأقاليم الحرس الوطني ببنزرت، و قفصة، ونابل بمشاركة الوحدات الإستعلاماتية بمناطق الحرس الوطني بالقصر، و قرمبالية، والمصلحة الثانية بالطريق السيارة أ01 معززة بوحدات التدخلات السريعة من القبض على 4 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل » الإنتماء إلى تنظيم إرهابي » وصادرة في شأنهم أحكام سجنية تتراوح بين 02 و 13 سنة .

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفق الإدارة العامة للحرس الوطني.

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